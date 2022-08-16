Türkiye Gazetesi

FETÖ'cü savcı ve hakimlerin iş birliğinde düzenlenen Ergenekon kumpasında, 2012'de eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da tutuklanmıştı. Başbuğ'un tutuklanması üzerine Erdoğan, eski genelkurmay başkanının tutuksuz yargılamasından yana olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı. Haber Global canlı yayınında Mehmet Acet, o döneme dair hiç bilinmeyen bir 'kulis bilgisini' paylaştı. Acet, Erdoğan'ın haberi televizyonda gördüğü an ve verdiği tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

"BU NEREDEN ÇIKTI, NASIL OLUR?"

Acet konuyla ilgili şunları anlattı:

"Bir kulis bilgisi olarak şunu aktarmak isterim. Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili karar verildiği dönem başbakan Erdoğan. O dönem yanında bulunan, hala A takımında olan bir isim bana bunu anlattı. Televizyonda İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili haber son dakika olarak çıkınca büyük bir şaşkınlık yaşıyor sayın Erdoğan, "Bu nereden çıktı, nasıl olur" diye. Kendisi o anda televizyondan öğreniyor ve şaşkınlıkla tepki gösteriyor. Zaten hemen arkasından "Tutuksuz yargılanmalıdır" diye açıklamaları var sayın Erdoğan'ın."

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