Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1'i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şehit olan askerimizin kanı yerde kalmadı ve Şanlıurfa'da çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır

.Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Hain terör örgütünden Gaziantep ve Şanlıurfa'ya roketli saldırı! 1 askerimiz şehit oldu Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na hain terör örgütü tarafından roketli bir saldırı düzenlendi ve saldırıda 1 asker şehit olurken, 4 askerimiz ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka-32 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Soylu Tendürek tertemiz diyerek, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada." dedi.

Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.