Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka-34 operasyonu başlatılmıştı. Geniş çaplı sürdürülen narko terör operasyonunun 3’üncü gününde Diyarbakır Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 18 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 28 kilogram kubar esrar, 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonun ilk üç gününde ise toplam 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, toz ve kubar olarak 803 kilogram esrar ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka-32 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Soylu Tendürek tertemiz diyerek, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada." dedi.

Rüşdi'ye destek veren JK Rowling'e ölüm tehdidi: Sıradaki sensin New York'ta bir etkinlik sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'ye destek mesajı paylaşan Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, bir internet kullanıcısı tarafından tehdit edildi.

Diyarbakır'da Eren Abluka-34 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.