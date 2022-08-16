Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin, barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin aciliyeti, Türk vatandaşlarının tahliyesi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz, insani yardım konuları hakkında konuşuldu.