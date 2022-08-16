Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele tüm hızıyla devam ederken kahraman Mehmetçik, teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı: Sınırda 108 göçmen kurtarıldı, Yunan askeri bir kişiyi öldürdü Milli Savunma Bakanlığı Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiğin Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardığı açıkladı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 3 bölgede 4 PKK'lı terörist öldürüldü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröre darbe vuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, üç bölgede 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.