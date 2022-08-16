Türkiye Gazetesi

Erdoğan ve Abdullah Şah’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de bulundu.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen liderler, toplantı sonrası resmi akşam yemeği törenine katılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.