Türkiye Gazetesi

Tahıl sevkiyatı devam ediyor. Tahıl gemileri bu sabah itibari ile Ukrayna limanlarından hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti." denildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

Ukrayna limanlarından Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.

"Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor. Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 Gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

MSB'den dün yapılan açıklamada da 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 Gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı duyurulmuştu.







MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama

Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi daha çıkış yaptı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Ukrayna'dan tahıl gemisi açıklaması: 'Ay sonuna kadar en az 10 gemi daha yola çıkacak' Ukrayna tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor. Açıklama, Ukrayna’nın Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov tarafından yapıldı.