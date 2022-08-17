Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan günlük hava tahmin raporlarına göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

17 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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