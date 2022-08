Türkiye Gazetesi

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 sene geçti ancak yaralar hala sarılabilmiş değil. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 7,4'lük depremin ardından depremle ilgili birçok çalışma yapıldığını ancak hala eksikler olduğunu açıkladı. "Son 23 yılda depreme dayanıklı bina yapmak için çalışıyoruz, eskiye göre daha iyiyiz ama yine de eksiklerimiz var" diyen Aykan, "Eskiden bir yeri imara açarken jeolojik etüt zorunluluğu yoktu. Parsel bazında zemin ve temel etütleri yapılmıyordu. Şimdi ise imar planlarına yönelik jeolojik etütler/mikrobölgeleme etütler yapılıyor. Fakat uygulamalarda sıkıntılar var, gerekli denetimi yapmıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE 500 DİRİ FAY HATTI VAR

JMO Balıkesir Temsilcisi Aykan, Türkiye'de 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan 500 diri fay hattı bulunduğunu söyledi. Aykan, "Türkiye’nin her yerinde her an 7 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Çünkü Türkiye toprakları üzerinde deprem oluşturabilecek çok fazla fay zonu var. Türkiye'nin 'diri fay' haritasına bakıldığında 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR MERKEZİNDEN FAY GEÇEN 24 KENT

"Son yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden fay geçen kent sayısı 24 oldu" diyen Aykan, o illeri şöyle sıraladı: Bolu, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Maraş, Erzurum, Hakkari, Erzincan ve Bingöl.

"Bu 24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz ve 502 mahallemiz doğrudan fay hatları üzerindedir" diyen Aykan şu ifadeleri kullandı: Bu fayların kırılması durumunda ise ilk önce doğrudan fay zonu üzerindeki yapılar zarar görecektir. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş yani sismik boşluk olarak tanımladığımız yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır.

"YAKIN GELECEKTE DEPREM OLACAĞINI GÖSTERİYOR"

Türkiye'de yaklaşık 20 yerde sismik boşluk olarak tanımladığımız, yani kırılma zamanı gelmiş fay parçaları var. Bilimsel çalışmalara göre özellikle Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl ve Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisinden geçen kısmı ile Balıkesir, Kahramanmaraş taraflarındaki fay segmentleri sismik boşluk sınıfında tanımlandığından buralarda yakın gelecekte deprem olacağını gösteriyor; bu yüzden buralara dikkat edilmesi, hazırlık yapılması gerekiyor."



Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan

"BALIKESİR'İ 7,2'LİK DEPREM TEHDİT EDİYOR"

Uzun zamandır deprem yoğunluğu yaşayan Balıkesir'in deprem tehlikesinin oldukça yüksek olduğunu belirten Aykan, "Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın en aktif fayı olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmaktadır ve burada tarihsel/aletsel dönemlerde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Balıkesir’de deprem üretecek 20 fay zonu var. Paleosismolojik ve jeolojik çalışmalara göre bu fayların çoğu 7 ve 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir" dedi.

"BÜYÜK DEPREMİN 10 YIL İÇİNDE OLMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Marmara Denizi'nde mutlaka büyük bir deprem olacağını ve depreme hazırlıksız yakalanılması durumunda ise ülkemizde büyük bir kaos yaşanabileceğini belirten Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinden geçen kuzey koldaki deprem dağılımları en son depremlerin 1509 ve 1766 yılında gerçekleştiğini, 200-250 yıllık tekrarlama periyotları olduğu düşünüldüğünde bu alanın bir sismik boşluk olduğu yani kırılma zamanının geldiği görülmektedir. Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalara göre 1999 depreminden sonra 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle 7’den büyük, maksimum 7,6 büyüklükte bir depremin Marmara Denizi'nde olacağı yönündeydi. Bu süreden 20 yıl geçtiğini düşünürsek, 10 yıl içinde olma olasılığı yüksek fakat depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Marmara Denizi'nde olacak büyük bir depremde Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ ağır bir şekilde etkilenecektir" diyen Aykan, "Marmara Bölgesi, nüfus yoğunluğu, sanayi, ekonomi, tarihsel birikim bakımından en yoğun olan bölge olduğu için Türkiye’nin ekonomisine zarar verecektir. Bu deprem tüm Marmara Bölgesi'ni, 28 milyonu etkileyecek, aslında bu deprem tüm Türkiye’yi etkileyecek. Bu yüzden bu depremi çok önemsememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tam 23 yıl geçti! 17 Ağustos depreminin yaraları sarıldı ama izleri hala duruyor 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Merkez üssü Kocaeli ve Gölcük ilçesi başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin yaraları yapılan çalışmalarla sarıldı 23 yıl geçmesine rağmen acısı hala dinmedi.