Türkiye Gazetesi

Bölücü ve hain terör örgütleri PKK/KCK/YPG/HPG ile mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de kahraman Mehmetçik tarafından terör örgütlerinin sözde yöneticileri ve teröristler yerleri tespit edilerek tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları ile adeta nefes kesiyor.

Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.

TEKNİK VE FİZİKİ OLARAK TERÖRİSTLER TAKİP EDİLİYOR

Özellikle Türkiye’nin sınırı olan Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan MİT, saha personellerinin yanı sıra uzaktan ateş destek unsurları ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor.

SON 1 AYDA TERÖRE BÜYÜK DARBE

MİT tarafından son dönemde terör örgütü PKK-HPG'nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman, terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu, Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon: Kamışlı sözde eyalet yöneticisi Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT ve TSK'dan PKK'ya darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi MİT'in Hakurk ve Metina'da toplam 6 teröristi etkisiz hale getirmesinin ardından Kuzey Irak'ta PKK'ya ikinci darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit ve Kaplan operasyonları bölgesinde 5 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Böylece Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'ten Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.