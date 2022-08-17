Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa sınır hattına düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit düşmüştü. Saldırıya misliyle karşılık verildi. 22 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Hudutlarımıza saldırmaya çalışan PKK'lılara ceza! 9 terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.