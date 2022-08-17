Türkiye Gazetesi

türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla başladı. YÖK Başkanı Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretlerinde indirim talepleri geldiğini belirterek, “Vakıf üniversitelerinin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacaktır” dedi.

TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı, TOBB’un merkez binasında başladı. Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’deki yükseköğretimin çözülemeyecek sorunu olmadığını söyleyerek, yükseköğretim konusunda iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Özvar, vakıf üniversitelerinin sorumluluğunun üniversiteleri vakıf kimliğine ve ruhuna uygun şekilde işletmek ve kamusal faydayı gözetmek olduğunu kaydetti. 75’i üniversite olmak üzere vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının 79’a ulaştığını hatırlatan Özvar, gençlerin yükseköğretime erişimlerinin artırılmasının YÖK’ün en önemli misyonu arasında yer aldığını belirtti.

"VAKIF ÜNİVESİTESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 98'E YÜKSELDİ"

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin vakıf yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 80’ine ev sahipliği yaptığını belirten Özvar, “Bu durum göstermektedir ki vakıf yükseköğretim kurumlarımızın nüfusa oranla coğrafi dağılımı dengesizdir. Bu dengesiz dağılım farklı illerden gelen taleplerin karşılanmasında da vakıf üniversitelerimizin sayıca yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle vakıf yükseköğretim kurumlarımızın taleplerini değerlendirirken coğrafi dağılımı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Vakıf üniversitelerindeki doluluk oranının yüzde 98’e yükseldiğini belirten Özvar, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretleri konusuna değinerek, “Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın bu yıl için açıkladığı ücretlerle ilgili velilerden indirim yapılması konusunda çok sayıda talep gelmektedir. Sağladığınız burslardan dolayı topluma katkınızı önemsiyoruz. Açıkçası biz, vakıf sektörümüzün istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini istiyoruz ve bu yönde her türlü desteği sağlıyoruz; bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE EKSTRA İNDİRİM KAMPANYASI ÇAĞRISI

“Öğrencileriniz Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan koşullar çerçevesinde üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacaktır” diyerek vakıf üniversitelerine ‘eğitim indirimi yapılması’ mesajını veren Özvar, ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencinin maddi imkansızlık nedeniyle eğitimini aksatmasını istemediklerini vurguladı. Özvar şunları aktardı:

“Vakıf üniversitelerimizden öngörülebilir ve istikrarlı bir ücret politikası benimsemelerini de bekliyoruz. Ücretli programlara yerleşen öğrencilere çeşitli indirimler yapan vakıf üniversitelerimize teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu konudaki süreçleri yakından takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Atacağınız adımlara ek olarak, bizler de süreçleri hızlandırma ve vakıf yükseköğretim kurumlarının taleplerini karşılama konusunda daha destekleyici bir tutum içerisinde olacağız.”

Vakıf üniversitelerinden öğrenci kayıt sayılarını maksimum düzeyde tutması yönünde adımlar beklediklerini dile getiren Özvar, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu doktoralı akademisyen ve araştırmacı yetiştirilmesine yönelik büyük bir açığımız bulunmaktadır. Hem yükseköğretim kurumlarımızın hem de özel sektörün ihtiyacını karşılamak adına yükseköğretim kurumlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Devlet üniversiteleriyle kıyaslandığında lisansüstü eğitim sunma konusunda geride gördüğümüz vakıf üniversitelerimizden, kapasitelerini artırmalarına yönelik beklentilerimiz vardır” ifadelerini kullandı.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 sözleşmeli personel alacak Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, 5 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Yükseköğretimde atılması gereken adımlar tartışılıyor Kuruluş ilanı 14 Ocak 2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı (YUGEV) tarafından yürütülmekte olan kurumsal faaliyetlerin önemli yansımalarından birisi olan “Dârülfünün” isimli yükseköğretim dergisi üçüncü sayısında önemli hususlara değindi. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Gıyaseddin Haznevi ve Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erdal DURSUN, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda yaşanan devir-teslim süreci sonrasında önceliklendirilmesi gereken hususlara Dârülfünün’de vurgu yaptı.