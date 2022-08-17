Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin 2011-2014'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

SAYI 72'YE YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.