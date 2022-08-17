Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakoluna dün sabah saatlerinde hain terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) ve Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir 22) şehit oldu, 4 asker yaralandı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Bu acı olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlere karşılık verdi. Kahraman Mehmetçiğin terör hedeflerini vurduğu anlar ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde hedeflerin bir bir imha edildiği görüldü.

İkna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

Anlaşma ihtimali PKK'yı kudurttu Dünyada büyük yankı uyandıran Türkiye’nin Şam yönetimi ile diyalog çabaları, PKK’yı çıldırttı. Terör örgütü süreci sabote etmek için sınır hattı boyunca tacize başladı.