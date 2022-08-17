Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

BÜYÜKELÇİLİK AÇILMASI

Bugün açıklanan karşılıklı büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliğiyle diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

Erdoğan, Malezya Kralı Şah'a Devlet Nişanı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi. Sultan Abdullah Şah da Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı'nı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve için Ukrayna'ya gidiyor Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.