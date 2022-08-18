Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan yazarımız Prof. Dr. Çağrı Erhan, BM’nin kuruluşundan bugüne, üye ülke sayısının 51’den 193’e yükseldiğini, dünya nüfusunun ise 2,5 milyardan 8 milyara çıktığını kaydetti. Erhan "Bir değişime ihtiyaç duyduğumuz açık. Çünkü BM sistemi bugün içinde yaşadığımızdan dört kat daha küçük bir dünya için kuruldu" dedi.

"2022'NİN GÜÇ YAPISINI YANSITMIYOR"

Erhan, barış ve güvenlik söz konusu olduğunda zorluklarla karşılaşıldığına dikkati çekerek "Güvenlik konularına değinmeye çalıştığımızda o beş daimî üyeden biri bu girişimleri engellemeye başlıyor. Çünkü bazı ayrıcalıkları var. Mevcut BM Güvenlik Konseyi yapısı, 1945’in küresel güç yapısını yansıtıyor. 2022’nin güç yapısını yansıtmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, BMGK daimi üyelerinin veto haklarını kullanarak, kendilerini herhangi bir yaptırıma karşı koruma altına aldıklarını söyleyerek "Bu nedenle veto yetkisi (yürürlükten) kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler gözlemcisinden korkutan açıklama: Çernobil radyasyonu normal değil Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer felaket bölgesindeki radyasyon seviyesinin Rus kuvvetlerinin kontrolüne girmesinden bu yana arttığını söyledi. Şu anda nükleer santralin kontrolü Ukrayna’da olsa da sızıntı devam ediyor.