Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiğini bildirdi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimler ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

18 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç ve yüksek kesimleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji açıkladı: Batı kavrulacak, Karadeniz yağmura teslim Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı. Dün etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemişti. Kuvvetli yağmur Karadeniz’de birçok ilde bugün de devam edecek. Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haftanın ilk gününde 17 kentte 'sarı' alarm! Meteoroloji il il uyardı: Sel, su baskını ve doluya dikkat... Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 17 il için sarı kodlu alarm verdi, kuvvetli sağanak beklenen kentlerdeki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümünde hava kapalı ve yağışlı geçecek. Özellikle batıda ve kuzeyde etkili olması beklenen sağanaklar öncesi İstanbul ve Ankara valilikleri ile AKOM harekete geçti, uyarılar peş peşe geldi. İşte 15 Ağustos 2022 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji, AKOM, valilikler... Uyarılar peş peşe! İstanbul ve Ankara'da sağanak alarmı Haftanın ilk günü hava durumuna dair uyarılar hem Meteoroloji'den hem de valiliklerden peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu kentlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, iki ilin valiliğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı mesajı yayımlandı. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumuna dair detaylar...