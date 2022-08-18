Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.
Ukrayna'dan tahıl gemisi açıklaması: 'Ay sonuna kadar en az 10 gemi daha yola çıkacak'
Ukrayna tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor. Açıklama, Ukrayna’nın Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov tarafından yapıldı.
Ukrayna'dan 2 tahıl gemisi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.