Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv’e gitti. Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. Ziyaret sırasında Erdoğan, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in üçlü bir görüşme yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

GUTERRES İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve için Ukrayna'ya gidiyor Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.