Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu bağlantı yolunun son 5 kilometresi de trafiğe açılarak tamamı kullanılır duruma geldi.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesinin yasak olduğu belirtilirken, mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız da 110 kilometre olarak belirlendi.

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Kamu yararına aykırı ve fahiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin reddedilen zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu talebin kamu yararına aykırı ve fahiş olması sebebiyle reddedildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada zam teklifinin yüksek bulunduğu ifade edildi.