Türkiye Gazetesi

Lviv’de diplomatik temaslarda bulunmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile 09.15’te Ukrayna’ya gitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer Esenboğa Havalimanı’na gelerek Erdoğan’ı uğurladı. Tahıl koridoru zaferinden sonra barış koridoru için harekete geçen Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

UKRAYNA’NIN BAYRAKTAR SEVGİSİ

Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB2’lerin başarısı damga vurmuş, tüm dünya Türk SİHA’larını konuşmuştu. Hakkında şarkılar yazılan Bayraktar TB2 için Ukrayna kampanya başlatmıştı. Baykar, Ukrayna'ya 3 Bayraktar TB2'nin bedelsiz olarak verileceğini duyurup, toplanan yardımın Ukrayna halkının yararına kullanılması talep etmişti. Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile fotoğrafını paylaşarak Zelenski'den "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım… Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun" diyerek övgü ile bahsetmişti. Zelenski'nin danışmanı Podolyak ise geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş ve Bayraktar ile görüşmüştü. Podolyak, "Bazı komşular konusunda şanslı değiliz ama birçok dostumuz olduğu kesin." demişti.

LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR KİM?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi BAYKAR Savunma'nın genel müdürü Lütfü Haluk Bayraktar, 4 Ekim 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında ODTÜ’de Endüstri Mühendisliği Lisans programını, 2002 yılında da Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını yaptı. Baykar'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yaptı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirlikleri kurulmasında öncü rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın satışıyla somutlaşırken, Bayraktar AKINCI projesinde Ukrayna menşeli bir motor tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

Türkiye üretiyor dünya konuşuyor: Fransa basından Bayraktar TB2 hayranlığı Ukrayna’daki başarısıyla etkisini tüm dünyaya duyuran Bayraktar TB2 konuşulmaya devam ediyor. Fransa basını Türk SİHA’larının başarısını haberine taşıdı. “Tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor” diyerek verilen haberde 2023’te hazır olması planlanan Kızılelma’ya da dikkat çekildi. Kızılelma için “Yeni ve daha etkileyici bir model” yorumunda bulundu.

22 ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı! 3 yıllık sipariş alındı: 720 yerli SİHA şimdiden satıldı Tüm dünyanın gözü Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın üzerinde… Öyle ki her geçen gün Baykar yeni tekliflerle karşılaşıyor ve değerlendiriyor. Son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 22 ülkeyle TB2 SİHA ihracatı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Avrupa'da Türk SİHA'sı hayranlığı... Bayraktar TB2 ‘en popüleri’: 45 bin adet basıldı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı, Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Özellikle Avrupa ülkeleri arasında Bayraktar TB2 çılgınlığı büyüyor. Öyle ki Litvanya’da Türk SİHA’ları için posta pulları bile basıldı.