Türkiye Gazetesi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe scooter, minibüs ve taksi kullanıcıları için yeni şartlar eklendi.

Son dönemlerde yaşanan kazalar sonrası scooter kullanıcıları yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. Artık scooter kullanıcıları akşam saatlerinde fosforlu yelek giymek zorunda.

Trafikte seyir halindeyken olası sert frende ve kazalarda bebek ve çocukların anne kucağından fıtlamasına karşılık, minibüs otobüs ve taksilerde çocuk bağlama sistemleri zorunlu oldu.

Uçaklardaki bebek ve çocuk emniyet kemerleri artık ticari araçlarda da kullanılacak.

Taksilerde en az bir, minibüs ve şehirlerarası otobüslerde toplam koltuk sayısının 10'da 1'i oranda çocuk bağlama sistemi bulundurulacak.

Motosiklet sürücülerine zaten zorunlu olan kaskın yanına bir de gözlük şartı getirildi. Kaskında gözlük aparatı olanlar uygulamanın dışında tutuldu.

Trafik sigortasında prim bedeli arttı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) zorunlu trafik sigortasını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler artırılırken, hasarsızlık prim indirim oranları düşürüldü.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile zorunlu trafik sigortası için yeni tarife belli oldu. Yayımlanan kararla zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçınan sigorta şirketlerine 60 güne kadar poliçe kesme cezası verilebilecek. Trafik sigortası primlerine ise Eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75’e çıkarıldı.