Türkiye Gazetesi

Bir YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtülülerle alakalı sözleriyle tepki toplamıştı. Dökmen, Rehber öğretmenler, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söylemiş, kadınların inançlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğunu iddia etmişti. Skandal çıkışın ardından A Haber'de Dökmen'in daha önce de benzer söylemlerde bulunarak, tartışmaya girdiği öyle ki dinleyicilerinden biri ile davalık olduğu ortaya çıktı.

"MESLEK ETİĞİNE AYKIRI"

Dökmen, "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

İLK VUKUATI DEĞİL!

Öte yandan Üstün Dökmen'le ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 2018 yılında bir özel okulda konferans veren Dökmen, burada başörtülülere ve Anadolu insanına hakaretler yağdırdı. Dini kutsallara saldıran ve rahatsızlığını dile getiren Dökmen, evliliğin kutsal olmadığını, çocuk yapmanın angarya olduğunu söyledi.

SÖZLERİ BEĞENİLMEYİNCE HAKARET ETMİŞ

Bu tip söylemlerinden rahatsızlık duyan tesettürlü bir vatandaşa ise saldırmaya kalktığı öğrenildi. Konferansa katılan Fatma Çaturoğlu, buradaki sözlerinin ardından Dökmen'e soru yönelttiğini ve sonrasında hayatının şokunu yaşadığını belirtti.

"BARDAK FIRLATTI SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Çaturoğlu "Kendisine 'Hocam soru sormak istiyorum' dedim. 'Farklı konulardan bahsettiniz. Sizin alanınızla ilgili bir şey öğrenemedik' dedim. 'Sen kimsin beni eleştiremezsin?' diyerek su dolu bardağı fırlattı. Oradakiler engel olmasalardı bana fiziksel olarak saldırıda bulunacaktı." diye konuştu.

Çaturoğlu, Dökmen'e yönelik hakaret davası açıldığını ve davanın Dökmen aleyhine sonuçlandığını ifade ederken, ayrıca 3-4 ay önce manevi tazminat davası da açtığını sözlerine ekledi.