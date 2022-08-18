Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yurdun birçok noktasında özellikle Doğu Anadolu bölgesinde operasyonlarla vatandaşların gü venliği sağlanıyor ve böylece bölge terörden arındırılıyor. Türk askeri kar, kış, soğuk ve sıcak demeden bölgede çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Arındırılan bölgelerden biride Van ve Ağrı sınırlarında yer alan Tendüek Dağı oldu.

Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı`nın zirvesine Türk bayrağı dikildi.

Terör saldırıları nedeniyle yıllardır saklı kalan zirvedeki krater gölü ile diğer doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için de çalışmalar başlatıldı.

Volkanik yapıları ve engebeli coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Jandarma ve hudut birlikleri, komandolar, emniyet güçleri, güvenlik korucuları 7 gün 24 saat görev yaptı.