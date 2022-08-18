Türkiye Gazetesi

İsrail yıllardır Filistin'e düzenlediği saldırılarla zulmünü sürdürüyor. Saldırılarda çok sayıda Filistinli kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Bunların yanı sıra çok sayıda yaralananlarda oldu.

6 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye İsrail füzesi düşmüş ve Rahaf ve Muhammed Halil Salman isimli kardeşler yaralanmıştı. Bunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hemen talimat verdi.

ANKARA'YA GETİRİLDİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaralanan Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Filistinli kardeşleri Kahire'den getiren ambulans uçak, saat 01.00'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşma sağladı İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Gazze'de ateşkes sağlandı: 20.00'de başlayacak İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli yetkililerin; Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını açıkladığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye zulmü bitmiyor! Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi, 253 yaralı İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları sürerken can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken 253 kişin ise yaralandığı öğrenildi. Türkiye, İsrail'in saldırıları kınarken Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'in saldırılarına tepki geldi.