Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A POLONYA DAVETİ

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve tebriklerini iletti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Polonya’ya davet etti.

Tarihi zirvenin ardından Erdoğan'dan barış mesajı: Tekrar arabulucu rolüne hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres Lviv'deki üçlü zirvenin ardından açıklama yaptı. Savaşın müzakere masasında sonuçlanacağını umut ettiğini söyleyen Erdoğan, "Tekrar arabulucu rolüne hazırız" dedi. Zelenski de, Erdoğan'ın ziyaretinin "Güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajı" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da: Lviv'deki üçlü zirve sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve başladı. İşgalin başından bu yana ilk kez Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki saat süren görüşmeye ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi. Liderler, görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını diplomatik yollarla sona erdirmek ve Ukrayna tahılının ihracatı için oluşturulan mekanizmayı sürdürmek için atılabilecek adımları ele aldı.