Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladaimir Zelenskiy, bugün ülkesinin Lviv şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlenen üçlü görüşmeyi değerlendirdi.

Lviv görüşmelerinde Ukrayna ve dünya için son derece büyük önem taşıyan, şimdilik Rus güçlerin kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik ile ilgili gelişmelerinin ele alındığını aktardı. Zelenskiy, Rusya'nın esir aldığı Ukrayna askerlerin durumunu Guterres ile konuştuğunu ve BM'in bu konularla ilgileneceğini söyledi.

Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının faydalarını da görüştüklerini belirterek "Sonuç ortada ve sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda dünya için de. Çünkü küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığı hissediliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZE VERDİĞİ DESTEKLER İÇİN ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Erdoğan ile iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pek çok konuda çok kapsamlı görüşmeler yaptık. Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek için kendisine minnettarım. Savunma, ekonomi ve enerji iş birliğini ele aldık" dedi.

HARKİV ŞEHRİNİN İMARI TÜRKİYE'DE

Zelenskiy, savaştan hasar gören Harkiv şehri ve bölgesinde imar çalışmaları konusunda Türkiye'nin Ukrayna tarafına destek vermesi konusunda bugün bir anlaşmanın imzalandığını aktararak, teşekkürlerini iletti.

"RUSYA YASA DIŞI REFERANDUMLAR YAPACAK"

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşta ele geçirdiği topraklarda yasa dışı olarak sözde referandumları düzenlenmeye hazırlık yaptığını kaydeden Zelenskiy, Erdoğan ve Guterres'i bu yasa dışı eylemlere tepki göstermeye çağırdığını aktardı.

"RUSYA DONBAS'TA BÜYÜK GÜÇ HARCIYOR"

Rusya'nın ülkesinde 24 Şubat'ta başlattığı savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy "Donbas cephesinde ilerlemesi için Rusya'nın büyük güç harcamaya devam ediyor. Rus ordusu, Donbas'ta en az bir kilometreyi daha ele geçirmek için muazzam kaynaklar harcadı. Rusya'ya karşı gerek cephede gerek diploması alanında mücadele vermeye devam edeceğiz. Kendimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi zirvenin ardından Erdoğan'dan barış mesajı: Tekrar arabulucu rolüne hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres Lviv'deki üçlü zirvenin ardından açıklama yaptı. Savaşın müzakere masasında sonuçlanacağını umut ettiğini söyleyen Erdoğan, "Tekrar arabulucu rolüne hazırız" dedi. Zelenski de, Erdoğan'ın ziyaretinin "Güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajı" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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