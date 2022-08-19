Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar ve harekatlar kapsamında hem yurt içinde hem sınır ötesinde teröre geçit verilmiyor. Kahraman Mehmetçik gece gündüz demeden yurdun güvenliği için hain terör örgütleri ile mücadelesini hzı kesmeden sürdürüyor. Pençe-Kilit oeprasyonları kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığüı konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti." denildi.

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı Şemdinli’de Üs Bölgesinde 15 Ağustos 2022 tarihinde silah kazası sonucu yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Atakan ÇAKIR'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Acı haber şehit ailesine Osmaniye'ye ulaştı ve aile gözyaşlarına boğuldu.