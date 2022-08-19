Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandığı dönemde ikili hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü hakkında soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan Büyükuncu hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, @deryabuyukuncu rumuzlu Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı'nın Kovid olması sonrasında yapılan paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında soruşturmaya başlandığı, hesabın sahibinin şüpheli Derya Büyükuncu olduğu belirtildi.

ADALET BAKANLIĞINDAN İZİN ALINDI

Şüphelinin, Twitter hesabından yaptığı 4 Şubat'ta 3, 5 Şubat'ta da 2 paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin alındığı kaydedildi.

PAYLAŞIM SAYGINLIĞI ZEDELER NİTELİKTE

İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği vurgulandı.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Büyükuncu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "zincirleme biçimde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde gönderildi.

FİRARİ OLARAK ARANIYOR

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.Hakkında 7 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılan Derya Büyükuncu, firari olarak aranıyor.

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