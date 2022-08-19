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Barış Pınarı'nda 3 askerimizi şehit eden terörist yakalandı
19.08.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 19.08.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist yakalandı. Suriye-Resulayn bölgesine, Habur kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki’den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı.
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898584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/898584.aspx
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