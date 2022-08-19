Türkiye Gazetesi

Meteoroloji hava tahmin raporundan alınan bilgiye göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Söz konusu yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

SU BASKINI, SEL VE YILDIRIM...

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji İstanbul ve Ankara için saat verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor (19 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 19 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak geliyor… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18-22 Ağustos hava tahmin raporunu göre yarın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de ise yüksek sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı: 2 bölge, 9 ilde sağanak (18 Ağustos 2022) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.