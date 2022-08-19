Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt'a geldi. Burada olmaktan olmaktan onur duyduğunu belirten Bakan Soylu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Soylu "Dünyadaki bir takım ülkeler ona çelme takmak istese de dönüyorlar, dolaşıyorlar ayağına geliyorlar. Dünyada bir yerde problem varsa bunu 'Tayyip Erdoğan, Türkiye çözsün' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"BENİM VATANDAŞIM ABD BAŞKANINA FESİNİ TERS GİYDİRİR"

Erdoğan'ın sadece Türkiye değil, dünyanın da lideri olduğunu vurgulayan Soylu "'Türkiye'yi acaba ekonomik saldırılarla diz çökertebilir miyiz, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurabilir miyiz?' diye plan, program ve oyun kurmaya çalışanlar var. PKK, Amerika ve Avrupa tarafından belki de en çok bu dönemde destekleniyor. Son 3 yılda Amerika senatosu PKK'ya 2 milyar dolar resmi yardım yaptı. Milletin her şeyden haberi var. Zannediyorlar ki paralarıyla, oyunları ve tuzaklarıyla, PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek bize diz çökertecekler. Onlar hangi adımı atarlarsa atsınlar, hangi oyunu kurarlarsa kursunlar... Ben bir şey biliyorum, Bayburt'ta bir kahveye oturayım, eğer Amerikan Başkanına fesini ters giydirmezse ben bir şey bilmiyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ HİÇBİR ZAMAN KOLTUK İÇİN EĞİLMEDİ"

Dünyada yaşanan sıkıntıların bazılarının Türkiye'ye de intikal ettiğine değinen Soylu, şunları kaydetti: Bu sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi mi çözer? Bu sıkıntıları bugün, dünyanın karşısında mum gibi durduğu Tayyip Erdoğan mı çözer? Bugüne kadar Reis'e itimat ettiniz. Hiç bir zaman kendi geleceği için makam için koltuk için ne eğildi, ne de büküldü. Sadece bu dünyanın, ülkemizin büyümesinin ve zenginleşmesinin değil, ben yaşıyorum ve görüyorum ki öteki dünyanın da hesabını yapan, bu milletin bütün değerlerine sahip çıkmaya çalışan, her türlü oyunu ve tuzağı sadece milletin iradesiyle ve sizinle beraber bozmaya çalışan Cumhurbaşkanımız var.

"BÜYÜK DEVLETLER BÜYÜK KARMAŞIKLIKLAR YAŞIYOR"

Almanya'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Çin'e kadar dünyada büyük geçinen ülkelerde büyük karmaşıklıklar yaşıyor. Alışmışlardı bedavacılığa. Problemlerini, sorunlarını Müslüman ülkelerin, Türkiye'nin üzerine yık, Türkiye ile beraber uğraş, kendi ülkelerinin insanlarını rahat ettirmek için buralarda karmaşıklık oluştur. Onların fotoğraflarda foyaları ortaya çıktı. Afganistan'dan kalkan uçağın fotoğrafını hep beraber gördük. Öyle bir kaçtılar ki dünyada Amerika'nın rezilliğini kendilerinden sonra gelecek nesillere bırakmak zorunda kaldı. Herkesin bir hesabı var. Yaptığın zulümlerin hesabını Allah bilir ve sana gösterir. Onun için içerisinde bulunduğumuz zorluklar ve sıkıntılar var. Bize itimat edin ve güvenin.

"TUNCELİ'DE TERÖRİST SAYISI 5'E DÜŞTÜ"

Hatırlarsınız bundan 4-5 yıl önce Yaşar Paşamızla beraber Tunceli'den Bayburt’a gelmiştik. Tunceli'de o gün 300'ün üzerinde terörist vardı. Tunceli Valiliğinde bir toplantı yaptık, dedik ki 'Şu Tunceli Pülümür yolundan kimse geçemiyormuş, hep beraber atlayayım oraya gidelim.' Etrafımızdakilerin gözleri böyle açıldı, 'Efendim gidilemez' dedi. Devletin Jandarma Genel Komutanı ve devletin İçişleri Bakanı gidemezse millet ne yapsın? Biz beraber oraya gittik, en kritik yerde durduk. Aşağıya indik ve orada bir plan yaptık. Dedik ki 'Bu yolun sağına, soluna, en tepesine, her tarafına kuleler yapacağız, vatandaşımız buradan rahat bir şekilde geçecek teröristi de burada tertemiz edeceğiz, ortadan kaldıracağız.' İlk etapta 21 kule yaptık ve Tunceli Pülümür yolundan herkes rahat bir şekilde geçmeye başladı. O gün 300'ün üzerindeki terörist sayısını söyleyeyim yakında elimize düşerler, 5'e düştü. Onların da peşindeyiz.

"GÜNEYDOĞU'DA İNSANLAR SOKAĞA ÇIKMAYA KORKARDI"

Tendürek Dağı. Mersin'den Adıyaman'a kadar Amanoslar, Kars'ta Çemçe Madur tertemiz. 2023, 29 Ekim'de bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak. Doğu ve Güney Doğu'da bu ülkenin vatandaşları sokağa çıkmaya, çocuklarını okula göndermeye korkarlardı. İş yerlerine gelirler onlardan haraç alırlardı. Haraç alanları da çocukları korkutanları da tepeledik.

"BU COĞRAFYAYA HUZURU BİZ GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin yanı sıra etrafımızdaki coğrafyadan da sorumluyuz. Bu coğrafya huzurlu olmazsa, Türkiye'yi karıştırmaya çalışacaklar. Suriye'de de Şam'da da Bağdat'ta da huzuru biz getireceğiz. Müslüman coğrafyanın üzerine biçilen bu fitne tohumlarını Allah'ın izniyle bu millet kaldıracak.. 2023'den sonra hem Türkiye'yi hem etrafımızdaki coğrafyayı tutamayacaklar, dünyaya medeniyetimizi nakşeden bir ülke olacağız.

"DEVLET BAHÇELİ'YE MİNNETTARIM"

Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte bu ülkede doğrunun, hakkın ve hakkaniyetin savunucusu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye de minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı bilmenizi isterim ki 2023'de gireceğimiz bir seçimin ittifakı değildir sadece. O bir seçimdir, böyle bir ittifak olabilir. Biz bir değerler ittifakıyız. Biz, bize bırakılan tarihin emanetlerine sahip çıkan bir anlayışın ittifakıyız.

Bakan Soylu: Suriyeliler ülkelerine elbette dönecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin konuştu. Bakan Soylu "Sığınmacılar ülkelerine elbette dönecek" dedi.

Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği görüntülerini paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Munzur Dağları’nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Bakan Süleyman Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.