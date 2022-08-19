Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi. Açılışı gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Bingöl’e depremden sonra 480 adet ev kazandırdıklarını belirtti.

"TÜRK İNSANININ HAYALİYDİ"

Türkiye’nin otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.

Togg fabrikasından heyecanlandıran görüntü: Yerli otomobil gümbür gümbür geliyor Yerli otomobil Togg, yeni bir video paylaşarak Twitter’daki takipçilerini heyecanlandırdı. Gemlik’te yer alan üretim fabrikasından görüntüleri paylaşan Togg, çalışmaya devam ettiklerinin mesajını verdi.

Togg TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu Türkiye’nin otomobilini üretmek amacıyla yola çıkan Togg, TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu. TM Forum, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü ve dijital servis sağlayıcılar için erişilebilir bir ortam sağlıyor ve kuralları belirliyor.

Bakan Varank duyurdu: Togg fabrika açılış tarihi belli oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.