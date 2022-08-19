Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu." denildi.

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Kira ve konut fiyatlarını düşürecek hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda "60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, konut ve kira fiyatlarını düşecek yeni hamlenin geleceğini duyurdu. Erdoğan, söz konusu hamlenin önümüzdeki ay duyurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi marketleriyle ilgili yeni talimat: Sayıları artırılacak Ukrayna ziyareti dönüşü gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif'e ait market ve depo sayısının hızla artırılacağını açıkladı. "Şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı" diyen Erdoğan, "Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.