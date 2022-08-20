Türkiye Gazetesi

60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 bin 30 konutun vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, “Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

"DEVLETİMİZ VATANDAŞINI BİR SAAT YALNIZ BIRAKMADI"

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, “60 bin konutluk dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz, İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım; bu cennet vatana 3 milyon yeni yuva kazandırdınız. Edirne’den Hakkari’ye yüz binlerce kardeşimize 1 milyon 170 bin sosyal konut armağan ettiniz. Bugün 17 Ağustos’un yıl dönümü. Yaşanan depremde binlerce canımızı yitirdik. Ama bugün tüm afetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz afet alanlarında vatandaşını 1 saat bile yalnız bırakmadı” şeklinde konuştu.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM"

Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Esenler’de 60 bin konutluk dev projemizde, 2 bin 30 konutu kardeşlerimize teslim ediyoruz. Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyeceğiz. Esenler Meydanı’ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz, ‘sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur’. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konut ve kira fiyatları için yeni hamle: Bakan Kurum duyurdu Bakan Murat Kurum, İstanbul'da yeni 50 bin konut haberini duyurdu. Kurum, fiyatları düşürecek hamle için yönetmeliğin hazır olduğunu da belirtti.

Bakan Kurum'dan gençlere müjde! Sosyal konut projesinden ev alınabilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, 21 yıldır gençlerle hareket ettiklerini dile getirdi. Bakan Kurum "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk defa gençlerimize kontenjan ayıracağız. Mezun olmuş, hayata yeni atılacak gençlerimiz bu projeden ev alabilecekler.." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum tarih vererek duyurdu: Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.