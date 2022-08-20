Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.

Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi daha çıkış yaptı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.