Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.17’de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Erzurum'da deprem oldu Son deprem haberi Erzurum'dan geldi. AFAD'dan Tekman'da meydana gelen depremle ilgili açıklama var, işte son gelişmeler...
24 il ve 80 ilçe için korkutan deprem uyarısı! 28 milyonu etkileyecek... Beklenen büyük Marmara depremine dair değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye'nin önemli bir deprem kuşağında yer aldığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, olası depremin yaklaşık 28 milyon kişiyi etkileyeceğini ve Türkiye'de 24 şehir ile 80 ilçenin deprem riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Tam 23 yıl geçti! 17 Ağustos depreminin yaraları sarıldı ama izleri hala duruyor 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Merkez üssü Kocaeli ve Gölcük ilçesi başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin yaraları yapılan çalışmalarla sarıldı 23 yıl geçmesine rağmen acısı hala dinmedi.