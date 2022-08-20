Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken terör örgütlerinin finans kaynakları ile de mücadele devam ediyor. Uyuşturucu maddelerle hain terör örgütü kendine finans kaynağı sağlıyor. Ancak kahraman Mehmetçik terörün finasn kaynağına darbe üstüne darbe vuruyor. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamaya göre, terör finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ağustos'ta ilçe kırsalında yapılan aramada kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada, “Başkale ilçesi kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 200 kilogram toz esrar maddesi ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Eren Abluka ile terörün finans kaynağına darbe! 11 milyon 942 bin kök kenevir ele geçirildi Eren Abluka-34 operasyonları kapsamında Diyarbakır'da 1 milyon 411 bin kök kenevir ile 38,2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda toplam 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir ve 841,4 kilogram esrar yakalanmış oldu.

Terörün finans kaynağına ağır darbe! 28 milyon kök uyuşturucu madde ele geçirildi Diyarbakır’da yürütülen Eren-Abluka narko-terör operasyonlarında terörün finans kaynağına büyük darbe indirildi. Milyonlarca kök, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 26 kişi ise gözaltına alındı.