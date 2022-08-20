Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Yolcu otobüsü, ambulansa, itfaiye aracına ve canlı yayın aracına çarptı. Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.

İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Gül, kazayla ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." dedi.

Acı günümüz! Gaziantep'te feci kazayı görüp yardıma koşan İHA çalışanları hayatını kaybetti Gaziantep'te şarampole devrilen araca müdahale eden ambulans ve itfaiye aracına otobüs çarptı. Feci kazayı gören İHA ekibi yardıma koştu. O esnada devrilen otobüsün altında kalan iki İHA çalışanı hayatını kaybetti.