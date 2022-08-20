Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’daki dengeleri değiştirdi. Ukrayna’ya destek veren Avrupa ülkeleri Rusya’nın yaptırımıyla karşı karşıya kalınca tüm piyasalar yaşananlardan etkilendi. Kış yaklaşırken enerji krizinin eşiğinde olan Avrupa, çeşitli önlemler aldı. Ülkeler doğalgaz yaptırımlarına karşı çareyi odun ve kömür sobalarında buldu. Avrupalılar ısınmak için Türk firmalarının ürettiği sobaları tercih etti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Bursa’da soba üreticileri de Avrupa’dan gelen soba siparişlerine yetişmeye çalışıyor.

AVRUPA’DAN YOĞUN BİR İLGİ VAR

Siparişlerin yüzde 40 arttığını belirten Mahmut Tüzlen, “Eskiden iç piyasaya ve Afganistan’a çok yoğun bir şekilde soba üretimi yapıyorduk. Ancak Afganistan’daki karışıklıktan dolayı oraya siparişlerimiz bitme noktasına geldi. Şimdi ise, Avrupa’ya sipariş almaya başladık. Almanya’dan gelen siparişler ise, kovalı değil, tuğlalı kuzine sobalar oluyor. Bizler üretimlerimizi ona göre yapıyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Yüzde 40 artan siparişlerimiz ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Biz sadece Almanya’ya gönderiyoruz. Ancak internet üzerinden Belçika gibi yakın ülkelere de gönderildiğini öğrendik. Kışın siparişlerin daha da artacağını düşünüyoruz. Tahminim bizim bu sene üreteceğimiz sobaların yüzde 80’ini Avrupa’ya göndeririz” dedi.

TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR

Önceki senelerde bu aylarda iç piyasanın talebine yetişemediklerini belirten Tüzlen, “Ancak artık iç piyasa odun veya kömür sobasından uzak duruyor. Bizde çalışmalarımızı ona göre yaptık. Eğer Avrupa siparişleri artarsa, biz de ona göre çalışma planlarımızı değiştirip istihdamı arttırabiliriz. Aldığımız siparişleri, 15 gün içerisinde teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'li sözcüden Türkiye açıklaması: ABD ve Avrupa ülkeleriyle vize sorunu ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarına neden 1 yıl sonrasına randevu veriliyor?" sorusuna Price genel bir sebebi dile getirdi ve Türkiye'yle ilgili özel bir neden olmadığını belirterek cevap verdi.