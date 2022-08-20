Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'a geldi. Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına gelen Guterres, buradan heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.
Zeyport'taki denetimlere Guterres katılmazken, gemi Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.
Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye liderliği için minnettarım BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.