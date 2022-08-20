Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya yardıma giden ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Gaziantep’te katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında İhlas Haber Ajansı’nın 2 muhabiri de aralarında olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre 21 kişi de yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma tekrar açılırken, yetkililerden açıklama geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre feci kazanın nedeni de belli oldu.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin en zor yayını... Gaziantep'teki kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te şarampole uçan araçtaki yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracına başka bir otobüs çarptı. Korkunç kazada 2'si İHA çalışanı olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Canlı yayına bağlanan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü" dedi.

Acı günümüz! Gaziantep'te feci kazayı görüp yardıma koşan İHA çalışanları hayatını kaybetti Gaziantep'te şarampole devrilen otobüse müdahale eden ambulans ve itfaiye aracına başka bir otobüs çarptı. Feci kazayı gören İHA ekibi yardıma koştu. O esnada devrilen otobüsün altında kalan iki İHA çalışanı hayatını kaybetti.