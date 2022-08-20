Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt içinde yapılan başarılı operasyonalrla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"TERÖRLE MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.

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Terörist neredeyse hedef orası! Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik'ten Pençe-Kilit'le PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.