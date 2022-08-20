Türkiye Gazetesi

Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm taban fiyatını açıklamak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği miting sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından önce Manisa Valiliğini ziyaret ederek Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile görüştü. Manisa Valiliği şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir süre önce faaliyete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve belediye personeli tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasının girişinde yapılan duanın ardından 'Ya Allah Bismillah' diyerek yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

'Reyisi ara' sloganlarına kayıtsız kalamadı: Erdoğan'dan Sivas'a 'canlı bağlantı' AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Sivas ziyareti esnasında konuşma yaptığı sırada partililer "Reisi ara" şeklinde slogan attı. Söz konusu sloganlara kayıtsız kalamayan Kurtulmuş, Erdoğan'ı arayarak partililerle görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda gerçekleştirdiği hitabında birlik mesajı verdi.

Manisa'dan renkli kareler: Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm hasadında Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm fiyatını açıklamak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da üzüm bağını ziyaret ederek, çiftçilerle görüştü. O esnada ortaya renkli kareler yansıdı.

Kuru üzümün alım fiyatı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak" dedi.