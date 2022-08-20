Türkiye Gazetesi

Guterres, Twitter hesabından Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl taşımak üzere İstabul'da bekleyen Dünya Gıda Programı (WFP) gemisiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı.

AFRİKA'DA KITLIK ETKİLİ OLUYOR

Kıtlığın son dönemlerde Afrika'da daha fazla etkili olduğuna işaret eden Guterres, Afrika Boynuzu'na tahıl götürecek gemi Brave Commander'ın karşısında bulunmasından dolayı büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Guterres, tahıl ve bazı temel ihtiyaç maddelerinin nakliyatının erkek, kadın ve çocukların açlıktan ölmemesi için büyük bir katkı olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezine gelmiş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

"Brave Commander" isimli Lübnan bandıralı buğday taşıyan gemi, 16 Ağustos'ta Odessa bölgesinin Yuzhne kentindeki limandan ayrılmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa limanına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İstanbul'a geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye liderliği için minnettarım BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Erdoğan sayesinde oldu Dünyayı sarsan kriz Türkiye'nin girişimleri sayesinde sona erdi. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge İstanbul'da imzalandı. BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri tarihi törene damga vurdu.