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Bakan Soylu duyurdu: Mardin'deki kazada 2 şoför gözaltında, ölü sayısı 20'ye yükseldi
21.08.2022 - 00:35 | Son Güncelleme: 21.08.2022 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini ve kazaay ilişkin iki şoförün gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler : Bakan Soylu,mardin,
899079 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/899079.aspx
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