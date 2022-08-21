Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA

12 Şubat’ta başlayan ilk tur görüşmelerinin son toplantısında, bundan sonraki görüşme turlarının formatı ele alınacak. Toplantıların her ay mı, yoksa seçim sürecine girilmesi nedeniyle, temel konuları görüşmek üzerine ihtiyaç hâlinde mi toplanması konusu netleştirilecek. Toplantıda, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun gündeme gelmeyeceği belirtiliyor. Ancak “geçiş döneminde cumhurbaşkanının yetkilerinin ne olacağı ve yönetim usulleri” konusunun ele alınabileceği kaydediliyor. Genel başkanların, geçiş sürecinde cumhurbaşkanının yetkileri, ne şekilde yöneteceği, parlamento ile ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin usulleri de ele alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, seçim güvenliği, göç komisyonunun çalışmaları, gündeme ilişkin siyasi gelişmeler de değerlendirilecek.

Altılı masada şimdi de Suriye çatlağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘altılı masa’dan her gün farklı bir ses yükselirken, ortaklar arasında son günlerde Suriye politikaları ve koalisyon protokolü konusunda zıt görüşler dile getiriliyor.

Gültekin Uysal'dan çarpıcı 'adaylık' açıklaması: 'Altılı masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamazken, iddialar ve söylemler peş peşe geliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan altılı masanın ittifaklarından Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın kendi içlerinden birisi olması gerektiğini söyledi.