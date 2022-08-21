Türkiye Gazetesi

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek” denildi.

BM Genel Sekreteri: Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim Tahıl koridorunu denetlemek için İstanbul'a gelen BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür etti. Guterres, "Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. İnsanlık için çok önemli." dedi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.