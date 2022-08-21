Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz" demişti. Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin olası Suriye operasyonu yeniden gündeme geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son dönemlerdeki nokta operasyonları ile beli kırılan terör örgütü PKK/YPG’nin içine girdiği panik, Rusya’nın Türkiye’nin eli kulağındaki operasyonuna yeşil ışık yakmasıyla daha da derinleşti.

ABD VE RUSYA'NIN TUTUMU ÖFKELENDİRDİ

PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinin Batılı medya organlarına yaptığı açıklamalar terör örgütünün içine girdiği paniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi Al Monitor'a yaptığı değerlendirmede, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek örgütün öfkeli olduğunu ve ihanete uğradığını söyledi.

HALKA UYARI

Sabah'ın haberine göre; önceki gün yine Batılı medya organlarına konuşan YPG'nin sözde sözcülerinden biri, Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığını, son dönemlerde artan SİHA saldırılarının da bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etti.

SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, Suriye'deki Türk askerlerinin cami hoparlörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi.

TÜRK GÜÇLERİ SINIR BÖLGELERDE KONUŞLANIYOR

Kaynaklar, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu.

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı... Duygu dolu anlar yaşandı Ordu'nun Fatsa ilçesinden 120 komando, Suriye Görev Gücü'nde görev almak üzere dualarla uğurlandı. Komandoların ailelerin yer aldığı uğurlamada o anları görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Suriye basınından dikkat çeken iddia: Türkiye sınır bölgele konuşlanıyor Suriye’de yerel basın kaynaklarında Türk İHA’sının Suriye’de görüldüğünü ve Türkiye'nin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını belirtti.