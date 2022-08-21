Türkiye Gazetesi

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medya hesabından, Türkiye’yi hedef alan bir dizi paylaşım yaptı. Theodorikakos, paylaşımlarında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılarla ilgili son olayla ilgili olarak, Türkiye'nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demokratik bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Theodorikakos’u hedef aldı. Söz konusu iddialara ilişkin, Türkiye’nin hiçbir şeyi provoke etmediğini savunan Çataklı, “Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın” ifadelerini kullandı.

Çataklı paylaşımında Lavrion’da PKK terör örgütü ve örgütün ele başı Abdullah Öcalan’ın propagandasının yapıldığının fotoğraflarını paylaşarak, “Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır” dedi.

Kurtarılan göçmenler Yunan zulmünü anlattı! Dövüp, aç ve susuz bırakmışlar Yunan güvenlik güçlerinin günlerce aç ve susuz bırakıp defalarca işkence yaptıktan sonra Meriç Nehri'nde ölüme terk ettiği, son anda Mehmetçik tarafından kurtarılan 107 göçmen, Yunanistan'ın kendilerine yaşattığı dehşeti anlattı. Göçmenler, ölen göçmenin dövülerek aç ve susuz bırakıldığını söyledi.

MSB açıkladı: Sınırda 108 göçmen kurtarıldı, Yunan askeri bir kişiyi öldürdü Milli Savunma Bakanlığı Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiğin Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardığı açıkladı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.